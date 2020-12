Juventus-Napoli, possibile recupero a metà Febbraio

La sentenza del Coni ha fatto sì che Juventus-Napoli si dovrà giocare e alla squadra azzurra gli verrà restituito il punto, ora in classifica sono 25 dopo il pari contro il Torino. Adesso va trovata la data per la gara dell’Allianz Stadium. Certamente non il 13 Gennaio visto che ci sarà Napoli-Empoli di Coppa Italia, neanche il 20 quando ci sarà la finale di Supercoppa italiana al “Mapei Stadium”. La sensazione è che probabilmente potrebbe essere il 14 Febbraio, nel periodo della sfida allo stadio Diego Armando Maradona, ma si cercherà di mettere prima quella del recupero a Torino e poi quella di Napoli. La Lega calcio cercherà una data possibile per accontentare tutti, in tempi di Covid-19 non è semplice ma si proverà il tutto per tutto.

Fonte: CdS