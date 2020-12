Insigne salva il Napoli, ma la sua perla non lo rende felice

E’ una perla quella con cui Insigne salva il Napoli. C’è tutto: classe, freddezza, lucidità. Un colpo magico al secondo minuto di recupero, palla indirizzata all’incrocio. Un gol che arriva in un momento di grande difficoltà degli azzurri contro il Torino. «Ho fatto un bel gol, ma sto male, sono triste perché potevamo e dovevamo fare di più per prenderci la vittoria», ha detto nel dopo partita a Sky. Lorenzo ammette le difficoltà del momento. «Non sto pensando al gol fatto, dispiace per i due punti persi. Dovevamo fare tutti di più, penso che siano più due punti persi che guadagnati. Dobbiamo dare tutti un po’ di più, io in primis e tutti dietro. Ce l’abbiamo, non possiamo sprecare questi punti», ha aggiunto. Azzurri in ritiro per due giorni dopo il brutto ko contro la Lazio. «Come ho ribadito due giorni fa, non è stato un ritiro punitivo per la sconfitta con la Lazio. Questi giorni in più ci aiutano a capire dove migliorare stando insieme. Ora stacchiamo un po’ in questi giorni per tornare poi dopo la sosta più cattivi», ha spiegato il capitano azzurro. Martedì è arrivata la bella notizia del ricorso vinto al Collegio di Garanzia del Coni con il punto restituito in classifica e la possibilità di giocare la partita a Torino contro la Juve. «Sapevamo di non aver fatto nulla di male a non partire per Torino. Siamo contenti per il ricorso, ma ora dobbiamo pensare al Cagliari» .

Il Mattino