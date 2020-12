Insigne con la sua quinta rete raggiunge Higuain e Altafini

La quinta rete in campionato per Insigne, una rete che lo fa toccare quota 95 in assoluto, e 71 in campionato, quota che significa aggancio a Higuain e Altafini. A questo punto Lorenzo è a due reti da Careca in campionato e a una in assoluto. Un altro traguardo raggiunto da Insigne in maglia azzurra, il capitano ha giocato regolarmente contro il Torino, di rientro dalla squalifica di una giornata per il cartellino rosso subito al Meazza con l’Inter. Un ritorno con gol, ancora una volta decisivo. E ora Insigne è solo cinque reti da quota 100 in maglia azzurra, proverà a centrarla nel 2021, alla ripresa della stagione del Napoli che sarà impegnato su tre fronti, campionato, Europa League e coppa Italia con l’esordio previsto contro l’Empoli. E poi c’è l’attesissima finale di Supercoppa del 20 gennaio a Reggio Emilia contro la Juventus. R. Ventre (Il Mattino)