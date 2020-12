Il Mattino – “Quadro desolante, non è bastato il ritiro”

Un quadro desolante quello contro il Torino, il Napoli si è smarrito e sta pagando a carissimo prezzo le assenze in attacco di Osimhen e Mertens, alle quali si aggiunge quella in difesa di Koulibaly. Una squadra improvvisamente spenta che ha pagato di colpo le energie fisiche e mentali spese per fronteggiare il doppio impegno tra campionato ed Europa League con la qualificazione ai sedicesimi di finale colta all’ultimo giornata con il pareggio contro la Real Sociedad. La bella notizia del punto restituito in classifica e della possibilità di giocare la sfida contro la Juve aveva restituito entusiasmo nel giorno della vigila, il secondo di ritiro dopo il brutto ko contro la Lazio. Ma non è bastato per invertire il trend negativo di questa fase con il Napoli che di colpo si è bloccato. Gli azzurri alla sosta di Natale sono al quinto posto, a un punto dal Sassuolo e a due dalla Roma, fuori dalla zona Champions League. Il momento più difficile di questa stagione per Gattuso.

R. Ventre (Il Mattino)