I voti secondo il Mattino degli azzurri subentrati

L’unico ad aver preso il voto secondo il Mattino è l’attaccante messicano Hirving Lozano, ha stretto i denti dopo la botta subita contro la Lazio ed è subentrato, ma la condizione fisica non è al top e si vede in avanti.

5,5 LOZANO

Non doveva esserci, il suo è un recupero lampo, è lui che deve provare a mettere sotto l’albero qualche pacco regalo, almeno nelle intenzioni. Ha sui piedi l’occasione buona all’84’ ma calcia in maniera centrale, morbida e prevedibile. Per il resto tanta volontà ma non un grande apporto alla manovra.

sv MARIO RUI

Non fa danni ma non fa neppure qualcosa di buono ma certo non doveva essere lui a dare la svolta. Ha il piede molle quando per un paio di volte prova il traversone dal suo lato e a ogni errore vede il Torino ripartire. Però a un certo punto usa la prudenza e almeno dal suo lato riesce a mettere una pezza alle scorribande.

sv FABIAN RUIZ

Non ha il cambio di passo che ci vorrebbe in una partita che sembra quasi una svogliata amichevole. C’è stanchezza ma lui appare quello più stanco, nonostante il suo ingresso nella ripresa. Si è smarrito in un centrocampo che non sente probabilmente il suo.

sv LLORENTE

Il suo esordio dà l’indicazione del peso della assenze. Mai giocato un secondo quest’anno, ma è l’unico cambio: sarebbe stata proprio la favola di Natale se fosse riuscito a fare qualcosa di prezioso, ma non fa praticamente nulla. Anche se un po’ di impegno si vede e dopo tanti mesi senza scendere in campo non era semplice.