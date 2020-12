I voti dell’attacco azzurro secondo il Mattino

L’unica nota positiva secondo i voti de Il Mattino è Lorenzo Insigne, prestazione da capitano, nel finale trova il pari ed evita la terza sconfitta consecutiva. In avanti deludono sia Politano che Petagna, mai pericolosi.

4,5 POLITANO

Si confonde le idee salendo e abbassandosi seguendo pallone e istinto, tenta qualche fuga ma non è quasi mai assistito quando è costretto a corse all’indietro e ghirigori per uscire dalla tasca di Rodriguez: corre poco e male e non riesce quasi mai a fare qualcosa di buono.

6,5 INSIGNE

Ha il vestito rosso ma non ha la barba bianca. Eppure è lui che rende meno amaro il Natale dei tifosi, con un gol capolavoro di interno destro. Una gara, per il resto in cui crea un po’ di imbarazzo all’amico Armando Izzo, ma con uno scarso rifornimento diventa più difficile esser pericolosi.

5 PETAGNA

Tocca una manciata di palloni, pochissimi puliti. Buona la guardia che monta su di lui Bremer, cosa che, di fatto, annulla l’efficacia del ruolo di perno per l’ariete ex Spal. Poi anche nella ripresa non trova spazi e sparisce piano piano dalla scena. Senza lasciare traccia ma di certo non può essere lui il capro espiatorio.