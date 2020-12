I voti della difesa azzurra secondo il Mattino

I voti della difesa secondo il Mattino nella gara di campionato contro il Torino, deludenti i difensori, sufficienza per il portiere.

6 MERET

Presente quando è stato chiamato in causa, in particolare da Verdi e davvero non può fare assolutamente nulla sul gol di Izzo che prende una parabola assurda e finisce praticamente nell’angolino. Bravo su Belotti quando salva sulla conclusione rasoterra e tiene a galla una difesa che lo tiene sempre sulle spine.

4,5 DI LORENZO

Spinge molto più rispetto alle gare e sfiora anche il gol, mostrando segnali di ripresa, mettendo in grossa difficoltà Rodriguez. Rincorre e cuce, imposta il minimo e tiene la sua zona con ordine almeno fino al gol del Torino che arriva ancora una volta dal suo lato. Poi dà un po’ di anima, ma anche lui è altrove.

5,5 MANOLAS

Pulito, preciso, compensa anche qualche scalata non fatta bene dai compagni di reparto ma anche quando i granata vivono il momento in cui hanno un po’ più coraggio mantiene la calma e il controllo dei nervi in più di una circostanza in cui potevano esserci guai. Belotti va in affanno solo quando incrocia con lui.

5 MAKSIMOVIC

Non ruba l’occhio, non ruba palloni, non ruba il tempo nelle verticalizzazioni e vive momenti di allarme rosso soprattutto quando Verdi lo supera in più di una circostanza, sbucandogli alle spalle. Suo l’assist involontario per il gol di Izzo ma in ogni caso arriva all’impatto in maniera che non appare così convincente.

5 HYSAJ

Torna dopo il coronavirus. Ara la fascia con alterne fortune, ora impetuoso ora distratto. Si vede meno di Di Lorenzo in fase di spinta, cerca di contenere Singo, spesso chiamato ad aiutare su Verdi, gestisce con qualche difficoltà e con qualche fallo di troppo.