Gennaro Gattuso: “Grazie ai ragazzi e alla società per essermi stati vicini. Juve? Si era fatto tutto in buona fede”

Il Napoli non va oltre il pari interno contro il Torino, Insigne salva gli azzurri da una pesante sconfitta, però è stata una prestazione non esaltante. A fine gara le parole del mister dei partenopei Gennaro Gattuso. “Contro il Torino non abbiamo sofferto tanto, però si è fatto poco per impensierirli, ma di questi tempi anche un punto è positivo. Dobbiamo recuperare alcuni elementi come Mertens e Osimhen, fondamentali per la nostra manovra. Il problema all’occhio? Ho una decina d’anni la miastemia, ma in questi ultimi periodi è peggiorata, visto che vedevo doppio. Ringrazio la società e i ragazzi che mi sono stati vicini, solo un pazzo come me può essere al lavoro con questo problema. Sulla questione Juventus, credetemi abbiamo fatto tutto in buona fede, ora attendiamo la data per giocare la partita. Il mercato? Questo periodo di crisi non circolano tanti soldi, dovessimo restare questi sarei contento”.

Fonte: Corriere dello Sport