Due ex azzurri contro: il matador Cavani vince su Ancelotti

E’ il Matador Cavani a “portare” il Manchester United in semifinale. Ci arriva a braccetto con il Tottenham, ma per gli Spurs la prova contro lo Stoke è vincente e convincente. Per piegare l’ Everton dell’ ex azzurro Ancelotti, invece, lo United ha bisog o di una vera e propria prodezza dell’ altro azzurro, Cavani. Ancelotti schiera l’undici migliore che passa il convento di questi tempi, cioè privo degli infortunati James, Digne ed Allan. Tra i pali Olsen rileva Pickford. Wan-Bissaka e Lindelof assenti forzati per Solskjaer: al loro posto Tuanzebe e Bailly. Solskjaer si concede il lusso di schierare assieme Bruno Fernandes, Pogba e Van de Beek, dietro al tandem d’attacco Cavani-Greenwood. Lo United domina i primi venti minuti, mettendo sotto pressione Olsen che dimostra qualche incertezza. Telles e Pogba, entrambi di testa, vanno vicini al gol, poi proprio allo scadere Mina salva sulla linea di porta. Non c’è il Var in Coppa di Lega e l’arbitro non vede un colpo proibito rifilato da Cavani a Mina a inizio ripresa. Poco dopo, scontro fortuito tra Pogba e Richarlison… ha la peggio il brasiliano che deve uscire, sostituito da Bernard. La gara si decide nel finale: al 43’ della ripresa Cavani artiglia il pallone, taglia in area e lascia partire un tiro saettante che non lascia scampo a Olsen. Nel finale, in contropiede, Rashford serve Martial per il 2 a 0.

Fonte: CdS