Di Caro (giornalista): “Napoli scarico, c’è la possibilità di inserirsi nella lotta scudetto, ma…”

“Napoli? A un certo punto si sono scaricate le batterie, queste tre partite fanno male perché ci si poteva ritrovare con una classifica molto importante. A parziale risarcimento c’è il punto da ritrovare in classifica. Ora bisogna ricaricare le batterie e non pensarci troppo. Certo però che il numero di gare perse sta diventando veramente alto, non rispecchia il valore della squadra. Per lo Scudetto sarà testa a testa tra Milan e Inter? I rossoneri stanno facendo il massimo, ormai da parecchi mesi. Ha messo una marcia altissima e non l’ha più tolta. Lo ha fatto con Ibrahimovic e senza Ibra. La sua importanza resta, lui ha alzato l’asticella. Senza di lui ha saputo camminare da solo, ora è una certezza. Il limite è che secondo me sta facendo il suo massimo, mentre l’Inter no eppure è lì. Se l’Inter migliora è meglio del Milan. Se l’Inter non migliora c’è possibilità di inserirsi però le sconfitte del Napoli – così come i pareggi della Juventus o le frenate della Roma – sono troppe.