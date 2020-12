De Laurentiis: “Pirlo su Juve-Napoli? Non me la voglio prendere con Pirlo dandogli del pirla”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Capital soffermandosi sulle parole del tecnico della Juventus Pirlo:

Che ne pensa delle parole di Pirlo riguardo sentenza su Juve-Napoli?

“Pirlo dovrebbe fare l’allenatore e basta, e lasciare ai suoi rappresentanti societari ed il suo responsabile della comunicazione e dare una risposta interpretativa ad una sentenza dello Stato. In un casino come quello del Covid, dove lo Stato non si è dimostrato capace di affrontarlo, anteponi una legge dello Sport ad una legge statale? Rischiando il penale? Mi sembra una follia. Pirlo non fa l’avvocato, non conosce certe procedure, tutto quello che è accaduto a livello di protocolli. Non lo deve sapere. Non me la voglio prendere con Pirlo dandogli del pirla. Deve fare l’allenatore”.