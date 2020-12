Dall’ Argentina – Morte Maradona, si avvalora la tesi dell’ omicidio colposo

I magistrati non ci vedono chiaro e sono sospettosi. Ora che sono arrivati i risultati dell’autopsia su Diego Armando Maradona, ancora di più. Nessuna traccia di alcool e droga nel corpo del campione, ma un mix di psicofarmaci di cui faceva uso da tempo. Dunque, l’ex capitano del Napoli e dell’ Argentina, non sembra proprio si sia “lasciato andare”. Le indagini, ovviamente, continuano. Il dubbio è che il Pibe de Oro non sia stato curato adeguatamente. La cosa atroce e ormai certa è che Maradona sia stato in agonia per circa otto ore, ore in cui sarebbe stato lasciato solo. Chissà, magari un defibrillatore avrebbe potuto salvare l’eterno numero dieci, qualora qualcuno si fosse accorto delle sue condizioni. Il responso dell’autopsia – anticipato dal quotidiano Olè – sembrerebbe avvalorare l’ipotesi di omicidio colposo.