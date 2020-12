Chiariello (giornalista) : “Napoli scandaloso, si salva un solo giocatore”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione Campania Sport: “Avevo definito il Napoli visto contro la Lazio osceno. Quello però che ha giocato con il Torino ha fatto pure peggio. Il primo tempo dei partenopei con i granata è stato scandaloso. Nel secondo tempo è stato ancora più scandaloso. I partenopei hanno fatto una partita senza idee, i calciatori sono apparsi svogliati”.

“Il Napoli è stato salvato dall’unico calciatore che ama davvero questa maglia ed è Lorenzo Insigne. Il capitano non aveva fatto una partita memorabile anche perché ha predicato nel deserto. Non si può però vedere una prestazione simile da parte dei ragazzi di Gattuso. I campani avevano una grande opportunità per migliorare la propria classifica. Il Torino è ultimo in classifica, ha preso goal da tutti. Che occasione persa!”.