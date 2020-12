Il giornalista Sergio Chesi, tramite il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un post in merito ai punti conquistati dal Napoli con e senza Osimhen: “Forse è solo un caso, anche perché il suo impatto non era stato ‘definitivo’. Ma di fatto c’è stato un Napoli con Osimhen e un Napoli senza Osimhen. Per caratteristiche (e per i limiti tattici e strutturali di questa squadra) è diventato imprescindibile prima di diventare grande”.