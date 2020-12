Bergonzi (ex arbitro): “Napoli-Juve del 2007? La mia partita peggiore”

L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di quel Napoli-Juventus del 2007 dove assegnò due calci di rigore agli azzurri: “Napoli-Juve è stata la partita peggiore, non mi era mai capitato in tutta la mia carriera di commettere due gravissimi errori nella stessa serata. Purtroppo non c’era il Var, l’episodio di Zalayeta non fu facilissimo da valutare perché era in velocità. Poi certo a rivederlo in tv più volte è facile, ma allora non lo è stato”.

“Oggi sarebbe stato più semplice, eviterei di definirla una serataccia perché sarei stato invitato a vedere le immagini. Avendo vissuto tutto questo, mi sento molto vicino a La Penna. Sull’ultima partita diretta, invece, è stato molto bello. E’ stato il pomeriggio dei 102 punti della Juventus, ma il ricordo che ancor oggi conservo è quello di Buffon che al momento del cambio viene da me e mi abbraccia facendomi i complimenti per la mia carriera. Dal portiere più forte in circolazione, italiano e forse della storia, è stato estremamente gratificante”.