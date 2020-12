Bellugi – Il Napoli non dimentica: “Coraggio Mauro”

UN ANNO A NAPOLI

A Napoli ci è stato una stagione, quella 1979-1980, 26 presenze in campionato, 4 in coppa Italia e 4 in coppa Uefa, in panchina c’era Luis Vinicio. Una squadra forte soprattutto in difesa, dove lo stopper era Bellugi che in quella stagione fu un protagonista su tutti i fronti in un reparto dove giocavano il capitano azzurro Bruscolotti, Caporale, Ferrario, Raimondo e Vincenzo Marino, Tesser, Volpecina: con 20 reti subite fu una delle difese meno battute del campionato. Ma che segnava poco e chiuse il campionato all’undicesimo posto (a tre giornate dalla fine in panchina venne scelto Angelo Benedicto Sormani). E il Napoli ha testimoniato la sua vicinanza all’ex azzurro con un messaggio su Twitter: «Coraggio Mauro. Il tuo vecchio Napoli ti è vicino. Ti aspettiamo al Training Center!». Fonte: Il Mattino