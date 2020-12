Bellugi – Ha vestito per 8 anni la maglia della Nazionale Italiana

I MONDIALI IN ARGENTINA

Bellugi ha giocato otto anni nell’Italia dal 1972 al 1980 collezionando 32 presenze e ha fatto parte della spedizione del 1978 in Argentina chiusa al quarto posto dagli azzurri di Bearzot dopo la sconfitta per 2-1 contro il Brasile. Il difensore giocò le prime cinque partite di quel Mondiale in Argentina. Quella di esordio vinta 2-1 contro la Francia, la seconda con l’Ungheria finita 3-1. Poi il successo a Buenos Aires sull’Argentina per 1-0, tutte e tre del girone eliminatorio.

E poi giocò da titolare quella del turno successivo con la Germania finita 0-0. E rimase in campo un tempo contro l’Austria (vittoria per 1-0 degli azzurri) e fu costretto ad uscire tra il primo e il secondo tempo per un infortunio muscolare. Lo stopper così non fu disponibile per la partita decisiva contro l’Olanda persa 2-1 che volò nella finale poi persa contro l’Argentina. Bellugi negli ultimi anni è stato ospite nell’emittente 7 Gold per commentare le partite e tutti gli avvenimenti del mondo del calcio. Fonte: Il Mattino