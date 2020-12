APPROFONDIMENTO – A. Sacco: “Insigne salva il Natale al Napoli, ma bisogna cambiare registro”

Mai come in questo momento benedetta la sosta di Natale in casa Napoli, visto le ultime prestazioni, certamente non esaltanti in campionato contro la Lazio e il Torino. Insigne con la prodezza nel recupero salva gli azzurri da una sconfitta che sarebbe stata pesante, ma certamente bisogna cambiare marcia. La classifica, al momento, non è delle migliori, anche se si è dietro di soli due punti dal terzo posto, quindi tutto rimediabile. I problemi da risolvere sono due, recuperare gli infortunati e ritrovare la fluidità della manovra. La sensazione è che questa sosta arrivi al momento opportuno, staccare la spina adesso è un toccasana per tutti, calciatori e allenatore compresi. Da Gennaio fino a metà Marzo gli impegni saranno tanti e tornare ad alti livelli sarebbe la panacea di tutti i mali, per l’ambiente e non solo. Il Natale sta arrivando e grazie ad Insigne è meno cupo, ma va cambiata la marcia per renderlo di un azzurro splendente.

A cura di Alessandro Sacco