A fine anno Gattuso avrà due regali post-natalizi dal Belgio

Il Napoli si godrà le vacanze, dopo un tour de force di partite nell’ultimo periodo tra campionato ed Europa League. L’appuntamento sarà il 29 Dicembre quando Gattuso ritroverà la squadra per gli allenamenti, in vista della sfida del 3 Gennaio alla “Sardegna Arena” contro il Cagliari. Sempre per quella data rientreranno dal Belgio Osimhen e Mertens, due calciatori che ad oggi mancano per alternative in attacco. Due regali post-natalizi ben graditi in vista poi dei prossimi mesi intensi.

Fonte: Corriere dello Sport