Zazzaroni: “Il Napoli per vincere lo scudetto dovrebbe cambiare la testa”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ecco le sue parole: “Ieri Nedved ce l’aveva qualche ragione per essere incavolato. Non credo che la sentenza abbia condizionato la partita, ma l’inizio della partita è stato tragico. I giocatori in questo momento sono impresentabili. Penso a Bentancur, Bonucci, invece la Fiorentina ha fatto un ottimo primo tempo. Perdere 6 punti in un solo giorno è pesante, ogni tanto è bello vedere anche i campioni in difficoltà. 6 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta è un’andatura da squadra media, la partita vinta a tavolino col Napoli, drogava un po’ la classifica. Cuadrado è il miglior giocatore del momento, quando è stato cacciato, si è messa male. È un campionato aperto, ma il Napoli per vincere lo scudetto dovrebbe cambiare la testa, non si può alternare una partita come quella contro l’Inter con quella come contro la Lazio. Un gioco sterile e non è la prima volta. Responsabilità di Gattuso? Ha qualche attenuante. Gli mancano 3 titolari d’attacco, vanno benissimo le alternative, ma non tutte insieme. Milan? Il primato al momento è meritato, per demerito degli altri. Pensando a cosa hanno fatto Roma, Napoli, Inter, Juve… meritano di essere lì, hanno fatto bene, ma gli altri hanno fatto veramente male. L’Inter è quella che gioca peggio. Sentenza? Ci credevo, l’ho sempre detto”