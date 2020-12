UFFICIALE – I convocati del Torino, out in tre per Giampaolo

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona si giocherà per la tredicesima giornata la sfida Napoli-Torino. Per la squadra granata out in tre: Ansaldi, Baselli e Bonazzoli.

PORTIERI: MILINKOVIC-SAVIC, ROSATI, SIRIGU

DIFENSORI: BREMER, BUONGIORNO, CELESIA, IZZO, NKOULOU, RODRIGUEZ, SINGO, VOJVODA

CENTROCAMPISTI: GOJAK, LINETTY, LUKIC, MEITE, RINCON, SEGRE

ATTACCANTI: BELOTTI, EDERA, VERDI, VIANNI, ZAZA

Fonte: torinofc.it