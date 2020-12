Sul recupero della gara Paratici è indifferente. Le date

Ora si apre il capitolo della definizione di una nuova data per il match. Quando si recupera? Il dirigente bianconero rileva a Sky: «Abbiamo saputo la notizia nel venire allo stadio, non siamo ancora in contatto con le autorità. Quando la Lega Calcio deciderà quando giocare, noi andremo a giocare nell’orario e nella data prestabilita». Si parla del 13 gennaio, quando c’è la Coppa Italia, o al posto della Supercoppa. «Noi non preferiamo niente – puntualizza Paratici -, noi ci atteniamo a quello che ci dicono. Se ci dicono di giocare a febbraio o marzo, giocheremo se ci sarà una data disponibile. Altrimenti lo faremo a maggio o quando sarà possibile, perché logicamente il calendario è già stato stilato, le partite sono già state confermate, come tutto quello che riguarda l’organizzazione di trasferta, gare e via dicendo. Quindi vedremo, quando sarà il momento giocheremo».

Fonte: CdS