SKY – Insigne: “Mi dispiace. Due punti persi, dobbiamo fare di più”

Una perla. Quella di Insigne tale è stata. E’ il gol del capitano del Napoli che evita al Napoli la terza sconfitta consecutiva. Non è però contento ai microfoni di Sky: “Dispiace, mi dispiace. Non penso al gol fatto, ma ai punti persi. Dovevamo fare di più, tutti dobbiamo dare di più. non possiamo sprecare punti. Io per primo devo fare di più, questi sono 2 punti persi non un punto guadagnato. Approfittiamo di questi giorni per ricaricarci, per ritornare concentrati e riprendere a camminare. Sto male, sono triste, dovevamo prenderci questa vittoria. Non penso alla Juve, sono contento di giocare la partita, visto che non potevamo partire per Torino, ma la prossima gara è con il Cagliari”