SKY – Giampaolo: “I ragazzi di fronte al Napoli non sono indietreggiati”

Il tecnico del Torino, Giampaolo, commenta la gara della sua squadra contro il Napoli ai microfoni Sky: “Mi è piaciuta la squadra stasera, i ragazzi di fronte a questo Napoli non sono indietreggiati. In questo periodo abbiamo superato difficoltà che avrebbero messo all’ angolo chiunque, i ragazzi stasera mi hanno reso orgoglioso, ma loro hanno giocato rispettandomi, mi hanno reso credibile, perchè in fondo di questo si tratta. La classifica è quella che è, per cui le decisioni della società potrebbero esserci. In questa circostanza però, visto quanto sperperato in precedenza, le cose sono state diverse, perchè Insigne si è inventato un eurogol e visto il giocatore, ci può stare”