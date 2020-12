SKY – Gattuso: “Siamo scarichi, stanchi, mi tengo stretto il punto”

E’ un Gattuso “diverso” quello di stasera dinanzi ai microfoni Sky. Il tecnico del Napoli non è in condizioni fisiche perfette e per la prima volta ne parla: “Siamo arrivati stanchi, scarichi, con giocatori non in perfette condizioni, questo punto ce lo teniamo stretto, viste le condizioni in cui siamo arrivati a questa gara. Mancano giocatori importanti, quindi bisogna recuperare le energie, ma queste non si recuperano a parole, ci vuole molto altro. Forse anche la mia problematica ha contribuito, non sono al 100%, probabilmente anche loro ne hanno risentito. Ma tranquilli che non muoio, passerà. In questo momento facciamo troppo poco per impensierire gli avversari, per i ragazzi si tratta di traumi, troppi. Noi senza la qualità andiamo in difficoltà, c’è poco da fare. I ragazzi mi sono stati vicini, ma a me non piace farmi vedere in questo modo, io voglio che loro mi vedano come sono sempre stato, aggressivo, sul pezzo, non voglio che si possano commuovere quando mi vedono…”