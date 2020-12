SERIE A – Napoli-Torino 1-1, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo le sconfitte contro Inter e Lazio, cercava il successo contro il Torino dopo il verdetto positivo dal Coni. La partita però è poco vivace, ci prova la squadra granata con Verdi, bene Meret. Gli azzurri ci provano solo con Zielinski e Petagna, però troppo poco. Ad inizio ripresa arriva il vantaggio dei granata, dal corner Izzo calcia al volo e nulla da fare per il portiere friulano. La gara si mette male e i partenopei cercano il pari. Ci va vicino Zielinski ma di testa manca la forza, però poi arriva il pareggio. E’ un gioiello di Insigne che al volo calcia a giro, nulla da fare per Sirigu. Un pareggio che evita la terza sconfitta di fila, ma certamente la squadra è in calo fisico e mentale. Ecco le pagelle della sfida dello stadio Diego Armando Maradona.

Top

Meret 6 – Il Napoli se non subisce la seconda rete lo deve al suo portiere che neutralizza il tiro da pichi passi di Belotti. Bene anche nel primo tempo sul tiro di Verdi. Ancora non perfetto con i piedi, però oggi mostra sicurezza tra i pali.

Manolas 6,5 – Il difensore greco aveva Belotti da marcare e lo ha tenuto a bada, senza quasi mai rischiare nulla. Rispetto alla passata stagione è in crescita, anche se può fare meglio.

Mario Rui 6 – Il laterale portoghese, dopo la pessima partita contro la Lazio, parte dalla panchina, ma quando entra in campo va sul fondo a crossare ed è più pericoloso.

Bakayoko 6 – Il centrocampista maliano nel primo tempo ha recuperato palloni ed impostato dalla mediana. L’unico che ci ha provato. Cala un po’ nella ripresa, però non molla mai.

Zielinski 6,5 – Il polacco ha confermato che se gioca con determinazione, le qualità non mancano. Buona giocata personale, gli manca la determinazione come nel colpo di testa. Splendido l’assist per la magia di Insigne.

Insigne 6,5 – Il capitano del Napoli, come spesso succede, nei momenti difficili, tira fuori il coniglio dal cilindro ed evita alla squadra una sconfitta pesante. Cresce nel finale di gara, dove prima faceva fatica ad inserirsi, ma quando fai questi gol c’è poco da fare.

Lozano 6 – Il messicano non doveva giocare per via dell’infortunio contro la Lazio, ma stringe i denti e cerca di dare il massimo. Tito debole e nel finale non arriva un paio di traversoni. Sicuramente non al massimo ma almeno ci mette il suo.

Flop

Maksimovic 5 – Come contro la Lazio, la prova del difensore serbo è stata negativa. Errore nel far scorrere la palla e l’avversario si invola. Male anche in fase d’impostazione. Certamente non è in un momento brillante.

Elmas 5 – L’ingresso in campo del macedone doveva dare verve alla squadra, ma purtroppo ancora non incide come lui potrebbe.

Politano 5 – Non c’era Lozano per l’infortunio con la Lazio e l’esterno d’attacco doveva incidere di più. Cerca come sempre la giocata personale, ma non incide come potrebbe. Esce a metà ripresa.

Petagna 5 – Rispetto alle ultime gare, l’ex di Atalanta e Spal, non riesce a dire la sua in attacco, ad eccezione di un tiro che esce di poco. Non viene servito e forse per questo che non riesce a dare il massimo.

A cura di Alessandro Sacco