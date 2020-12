Serie A 14°giornata, Verona – Inter : Skriniar la decide di testa!

Inizio di gara un poco a rilento .La prima vera occasione di gara è alla mezz’ora con Lautaro Martinez che calcia sotto la traversa ma Silvestri con un grande gesto respinge.Ancora ospiti pericolosi ,stavolta con un colpo di testa di Bastoni ma il pallone esce fuori .Nella ripresa i neroazzurri si portano in vantaggio con Lautaro Martinez,che servito da Hakimi aggancia il pallone e batte il portiere .Il Verona poco dopo trova il pari con Ilic che sfrutta una papera di Handanovic e facile mette in rete.Ma gli uomini di Conte non si arrendono e si riportano nuovamente in vantaggio con un colpo di testa di Skriniar su assist di Brozovic.Padroni di casa tentano con una punizione di Di Marco il gol del pari ,ma la palla va sopra la traversa.Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Tabellino

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz (31′ Lovato, 59′ Gunter), Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni (54′ Ruegg), Salcedo (46′ Ilic); Colley (54′ Lazovic). All. Juric

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Lautaro Martinez (87′ Gagliardini), Perisic (71′ Vidal); Lukaku. All. Conte

Ammoniti: Dawidowicz (V), Brozovic (I), Zaccagni (V), Dimarco (V), Magnani (V), Bastoni(I)