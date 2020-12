Sentenza Coni, ecco come ha reagito la squadra di Gattuso

La sentenza del Coni che ribaltato il tutto, giocare Juventus-Napoli e punto restituito in classifica è stata come una umanissima liberazione per la squadra azzurra. Allo stadio Diego Armando Maradona, dove si è svolto l’allenamento, si è sentito prima un boato, poi un applauso attorno a mister Gattuso. La giornata di ieri servirà da molla psicologica al Napoli per il match contro il Torino, anche per riscattare la sconfitta di Roma contro la Lazio. Quando una sentenza vale come una vittoria.

Fonte: Corriere dello Sport