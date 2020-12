Gianluca Monti ha espresso i l suo pensiero su twitter”

“Per la forza e la ricchezza dell’organico (non rimangio nulla di quanto scritto in tal senso), il Napoli in campionato fin qui è stato deludente (proprio come la Juve, guarda caso). Pesano le assenze, ma manca soprattutto imprevedibilità ad una manovra troppo spesso “monocorde”.