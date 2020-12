Inaugurato un mosaico di pixel-art dedicato a Diego Armando Maradona

Un mosaico di pixel-art su Maradona ai Quartieri Spagnoli. L’opera, inaugurata ieri mattina, a vico Lungo Gelso 40, nei pressi del Vascio, trattoria molto nota nella zona, è stata donata al quartiere da due artisti italo-francesi. Francesco e Bruno, vivono entrambi a Parigi, il primo ha origini oplontine, il secondo francese in tutto e per tutto.

«Da anni lavoriamo con la pixel-art e abbiamo collaborato in questi anni con un artista francese. Poi abbiamo deciso di metterci in proprio e disegnare i nostri mosaici. Abbiamo deciso di scegliere come soggetti, i puffi, perché siamo entrambi figli degli anni ’80».

«Appena saputo della morte di Diego Armando Maradona – racconta Francesco – abbiamo deciso di fare qualcosa per lui e per la nostra città. Abbiamo contattato Fabio Zizolfi, che ha una pagina Instagram dedicata ai Quartieri Spagnoli e abbiamo organizzato tutto in due giorni. Abbiamo deciso di donare questa opera perché Maradona ha rappresentato tanto per la storia della nostra squadra, per la città, ma anche per noi. Io in particolare sono stato cresciuto da mio padre a pane e Maradona».

I due artisti italo-francesi non è la prima volta che si affaccino in Campania: hanno infatti donato al Comune di Torre Annunziata, nei mesi scorsi, 68 mosaici, per abbellire la città, nonostante la loro vita si svolga in giro per l’Europa: «Le nostre opere – proseguono i due – si possono trovare per le strade della capitale francese, dove lo street art è all’avanguardia, ma anche ad Amsterdam, Rotterdam, Ajaccio, Tenerife, Los Angeles e Bruxelles. Adesso siamo super felici di essere anche nel cuore di Napoli e soprattutto aver rappresentato quel campione indimenticabile che è stato Maradona» A cura di Valerio Esca (Il Mattino)