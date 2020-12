Fernando Llorente verso un ritorno “gratis” alla Juventus

E’ divenuto uomo mercato, Fernando Llorente. Sembra sempre più probabile un suo ritorno in bianconero, dove ritroverebbe anche l’amico Morata. Pare sia arrivato anche il “lasciapassare” del tecnico, Andrea Pirlo. Su Tuttosport si legge: “Un nome è senz’altro quello di Fernando Llorente. Il 35enne centravanti spagnolo è in uscita dal Napoli e gli azzurri, avendolo ingaggiato a parametro zero, sembrano disposti a liberarlo gratis per di alleggerire il monte-stipendi. All’aspetto economico si intreccia quello tecnico-ambientale. Llorente conosce la Juventus ed è abituato a giocare incontri di alto livello. Dalla dirigenza, dai senatori e da Pirlo è stimatissimo anche dal punto di vista comportamentale. Aspetto tutt’altro che secondario nelle valutazioni per la quarta punta”.