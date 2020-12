L’ironia di Paratici a Sky: “Quando ci diranno di giocare, scenderemo in campo e porteremo il pallone…”

L’unico commento ufficiale è affidato al direttore dell’area sportiva, Fabio Paratici: «Noi siamo sempre stati estranei e indifferenti alla vicenda – ha spiegato ai microfoni di Sky -. Quando ci diranno di giocare, andremo a giocare e porteremo il pallone. Detto questo, c’eravamo anche il 4 ottobre…». Fin troppo chiaro il riferimento al fatto che quella sera il Napoli non c’era allo Stadium, fatto che ha dato il via a tutta la vicenda. I campioni d’Italia hanno conosciuto la sentenza in ritiro, a poche ore dalla sfida con la Fiorentina e fin da subito dalla Continassa era emersa l’«indifferenza» della società alla decisione. Era stato ribadito, inoltre, il fatto che il club è «estraneo al procedimento di giustizia sportiva» e che la squadra «è andata al campo all’ora e nella data prevista dal calendario». Proprio come poi evidenziato davanti alle telecamere da Paratici.

Fonte: CdS