Liga: Bene Betis e Alavés, pareggio invece per il Celta Vigo

Ore 17:30

Getafe-Celta Vigo 1-1 D. Suarez (G) 7′, Aspas (C) rig. 17′

Ore 22:00

Alavés-Eibar 2-1 Leon (E) 4′, Mendez (A) 41′, Deyverson (A) 45’+2′

Betis-Cadice 1-0 G. Rodriguez (B) 71′

Getafe-Celta Vigo. La sfida si sblocca al 7′ col tiro a giro dal limite di Damian Suarez che si insacca nel sette, al 16′ l’arbitro assegna un rigore al Celta che lo specialista Iago Aspas trasforma per l’1-1. Col passare dei minuti entrambe le squadre faticano a rendersi pericolose così al duplice fischio si va a riposo in parità. Nei secondi 45 minuti Maksimovic ci prova di testa sugli sviluppi di un corner ma la sfera si perde a lato non di molto, al 63′ Aspas cerca la doppietta con un missile alto di pochissimo. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a siglare il goal-partita così al triplice fischio la sfida si chiude sull’1-1.

Alavés-Eibar. Già al 4′ si sblocca il punteggio col preciso tiro a fil di palo di Pedro Leon, al 16′ Kike cerca il raddoppio con un missile dal limite alto di pochissimo. Al 30′ Deyverson svetta più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner a lato di pochissimo, nel finale id tempo l’Alavés ribalta il match prima col missile di Mendez che vale il pareggio e poi con la rasoiata di Deyverson per il sorpasso che chiude i primi 45 minuti. Nella seconda frazione Joselu insacca per il tris ma la segnatura viene annullata con l’ausilio del VAR per offside, nel finale ancora Joselu pericoloso con una sassata alta di un soffio così al triplice fischio l’Alavés conquista i 3 punti.

Betis-Cadice. Dopo un’iniziale fase di studio la prima emozione arriva al 20′ con Ponce che si divora il vantaggio solo davanti al portiere, nel finale di tempo Fekir si libera al tiro dai 20 metri ma la sua conclusione termina a lato di pochissimo così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nei secondi 45 minuti arriva il vantaggio del Betis con la rasoiata di Guido Rodriguez che si insacca a fil di palo, all’81’ Negredo cerca il pareggio con un missile dall’interno dell’area alto di un soffio così al triplice fischio il Betis si aggiudica la contesa.

Classifica provvisoria

Atletico Madrid 32**-Real Madrid 32-Real Sociedad 26-Villarreal 26-Barcellona 24*-Siviglia 23**-Granada 21*-Celta Vigo 20-Betis 19-Cadice 18-Athletic Bilbao 18-Getafe 17*-Alavés 17-Valencia 15-Eibar 15-Elche 15**-Levante 15*-Valladolid 14-Osasuna 12*-Huesca 12

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri