La sentenza – Le voci della politica: “Ripristinata giustizia e correttezza”

In molti hanno commentato la sentenza di ieri in merito alla “ripetizione” della gara tra Juventus e Napoli. Lo ha fatto anche la politica napoletana, anche il governatore De Luca: «Il Coni ha accolto il ricorso del Napoli contro le decisioni prese nelle scorse settimane a danno della società. L’accoglimento del ricorso ripristina giustizia e correttezza. Si riconoscono come valide e irrinunciabili le ragioni di tutela della salute espresse dalle decisioni delle Asl, e soprattutto si ripristinano i valori della lealtà sportiva, clamorosamente violati dalle precedenti sentenze. Non si può non esprimere una piena e grande soddisfazione e l’apprezzamento per la decisione del Coni» ha concluso De Luca, che qualcuno aveva perfino tirato in ballo per la mancata partenza della squadra per Torino nello scorso ottobre. Tra le voci istituzionali, anche quella del sindaco de Magistris: «Accolto il ricorso del Napoli contro la ingiusta vittoria a tavolino a favore della Juve. Ora si gioca a calcio e si va a vincere sul campo. È fatta giustizia».

Il Mattino