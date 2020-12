In hotel l’analisi video degli errori commessi all’ Olimpico

Analizzare gli errori commessi contro la Lazio. Ieri mattina in hotel lo si è fatto attraverso la riproduzione video della gara. Gattuso ha evidenziato tutti gli errori commessi e da non ripetere con il Torino: un’analisi dettagliata e precisa sul che cosa non è andato all’Olimpico. Troppo morbidi, nessuna aggressività, concetti quasi urlati negli spogliatoi nel post partita e ribaditi ieri da Ringhio che ha guidato l’allenamento dopo essere stato costretto a saltarlo lunedì per il problema all’occhio destro. In ritiro gli azzurri hanno avuto occasione di parlare, confrontarsi e, perchè no, metabolizzare la voglia di riscatto. Tutti insieme: calciatori, tecnico, uomini dello staff, direttore sportivo. Una vigilia cominciata lunedì con l’allenamento a Castel Volturno e il ritiro in serata all’hotel Britannique e proseguita ieri pomeriggio con la rifinitura al Maradona.

Il Mattino