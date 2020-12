[Formazioni] Napoli-Torino, Hysaj al posto di Mario Rui. Giampaolo schiera la difesa a 4

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona si giocherà per la quattordicesima giornata di campionato, Napoli-Torino. Per gli azzurri è l’occasione per riscattare le recenti sconfitte contro Inter e Lazio, Gattuso effettuerà 5/6 cambi. In porta spazio a Meret, al centro Manolas e a sinistra Hysaj al posto di Mario Rui. A centrocampo Demme favorito su Fabian Ruiz. In attacco ritorna Insigne dalla squalifica, con Petagna e Politano a completare il reparto offensivo, oggi si deciderà su Lozano. In casa granata sarà difesa a 4 con il ritorno di Singo. In attacco Verdi e Belotti, mentre in panchina c’è l’ex Napoli Primavera Vianni.