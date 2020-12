[Formazioni] Gattuso ne cambia cinque, Giampaolo si presenta col (3-5-2)

Gattuso cambierà cinque uomini rispetto all’Olimpico. Oltre alle due sostituzioni obbligate degli infortunati Koulibaly e Lozano (al loro posto giocheranno Manolas e Insigne), in porta torna Meret, da terzino sinistro si rivedrà Hysaj, che torna per la prima volta in campo dopo la guarigione dal coronavirus, e prenderà il posto di Mario Rui, a centrocampo Demme dal primo minuto e coppia con Bakayoko di maggiore protezione alla difesa. Zielinski come sempre si muoverà nel doppio ruolo tra trequartista e mezzala sinistra. In panchina Fabian Ruiz, sotto tono all’Olimpico.Ventre (Il Mattino)