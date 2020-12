Ferlaino sulla sentenza: “Evitato che si perpetrasse un’ ingiustizia!”

La sentenza di ieri ha fatto esultare il mondo partenopeo. Pareri entusiasti in politica, spettacolo, istituzioni. Su il Mattino si legge la dichiarazione dell’ ex Presidente del Napoli, Corrado Ferlaino: «Io come tutti i tifosi del Napoli sono contentissimo per questa grande vittoria del Napoli, una vittoria legale importantissima. Il Collegio di garanzia ha ribaltato una sentenza sbagliata ed evitato che fosse perpetrata un’ingiustizia. Come faceva il Napoli ad andare in trasferta contro il parere della Asl? Ora speriamo di vincere a Torino», conclude l’ex patron azzurro.