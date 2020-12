EUROPE LEAGUE, avversaria del Napoli: Real Madrid-Granada 2-0

REAL MADRID-GRANADA 2-0.

Il Real vince la gara. Ma in maniera tutt’altro che semplice. Primo tempo guardingo. Tatticamente bloccato. Con poche emozioni da entrambe le parti. Nel secondo tempo il Real la sblocca, su palla inattiva. Al 54′, infatti, Casemiro salta più in altro di tutti su angolo. E segna un gran gol di testa. Il Granada potrebbe pareggiarla subito. Con Puertas. Che tira rasoterra, all’interno dell’area. Ma Courtois si supera. E devia con un grande intervento. Al 77′ episodio discusso in area Real. Ma il presunto fallo di mano, rivisto con la Var, non viene sanzionato con la massima punizione. La gara continua in bilico. Ma termina 95′. Quando Karim Benzema tira dal limite. E la palla, deviata, si infila in rete. Per un definitivo 2-0.

REAL MADRID, 4-3-3:

Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Lucas, Benzema, Rodrygo.

GRANADA 4-1-4-1:

Silva; Foulquier, Vallejo, Duarte, Neva; Brice Eteki; Puertas, Herrera, Milla, Kenedy; Soldado.