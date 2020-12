ESCLUSIVA – Carlo Alvino: “La sentenza del Coni? Verdetto storico ma che va a tutela della salute”

Il Napoli si prepara in vista della sfida di questa sera contro il Torino, ma con la notizia che contro la Juventus si giocherà e punto restituito in classifica. Dopo mesi non semplici, finalmente la Giustizia ha fatto il suo corso e per la gioia del club azzurro e della società partenopea. Ilnapolionline.com ha intervistato il collega di Radio Kiss Kiss Carlo Alvino.

Ieri sera il Napoli ha ricevuto la sentenza del Coni di giocare la sfida contro la Juventus e riavuto il punto di penalizzazione. Cosa ne pensi in merito? “Era una sentenza giusta, ma non tanto per il Napoli, ma per il motivo della salvaguardia della salute dei calciatori che sono considerati cittadini a tutti gli effetti. L’Asl è un ente pubblico e come tale non doveva essere messo in discussione dagli organi sportivi. Il club azzurro così riacquista quella credibilità che a molti era apparso come chi avesse imbrogliato e quindi giustizia è fatta”.

E’ una sentenza storica, perché è la prima volta che il terzo grado di Giudizio ribalta quelle precedenti. Cosa ne pensi in merito? “Hai ragione, perché si può definire una sentenza storica, visto che il terzo grado di Giudizio di solito non ha mai ribaltato le sentenze precedenti. Questo dimostra quanto il Napoli sin dal primo momento aveva ragione visto che carte alla mano era impossibilitato a partire per Torino, nonostante l’aereo fosse pronto al decollo e i tamponi erano già prenotati. Il club di De Laurentiis ha rispettato in pieno le regole ed era giusto che la Giustizia alla lunga facesse il suo corso”.

Ti vorrei chiedere a che punto è la situazione del rinnovo di Gattuso. Ci sono ancora dei cavilli come si è letto in queste ore da risolvere? “Sì, ci sono dei tecnicismi che dovranno essere risolti, oppure come hai detto tu dei cavilli, ma che non faranno saltare la trattativa del rinnovo. De Laurentiis e Gattuso si sono stretti la mano, perciò problemi non ce ne sono. Il ritardo di qualche settimana fa parte della logica di questi contratti, che verranno riletti dopo le festività dalle parti legali, ma non vedo problemi di sorta”.

Infine questa sera si giocherà Napoli-Torino, la notizia di ieri quanto beneficerà alla squadra azzurra per la gara contro i granata? “Io credo tanto, perché un’eventuale ricorso perso, avrebbe demoralizzato la squadra in vista della partita. Ora che la Giustizia ha fatto il suo corso, sono certo che i ragazzi di Gattuso avranno voglia di riscatto, per dimenticare la sconfitta contro la Lazio. Non è una sfida semplice, ma sono certo che giocheranno una grande partita per chiudere alla grande il 2020”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

