Enrico Lubrano (Avv. Napoli): “Ho creduto subito nell’innocenza degli azzurri”

Enrico Lubrano, l’avvocato a cui De Laurentiis ha deciso di rivolgersi per affiancare il legale Grassani dopo il durissimo dispositivo di condanna della Corte di Appello, fa festa: «È una grandissima soddisfazione professionale. Appena ho studiato la questione, ho creduto subito nella estrema fondatezza delle ragioni del Napoli, la maggiore difficoltà era costituita dal fatto di dovere ribaltare due gradi di Giustizia che erano stati negativi. Sono felice perché credo nella giustizia. E giustizia è fatta. Amo il calcio e lo sport: una partita non giocata, per legittime ragioni di tutela della salute collettiva, sarebbe stata una sconfitta per il calcio». Tre mesi e tre gradi di giudizio per mettere la parola fine a un contenzioso in cui il calcio ha ancora una volta mostrato il suo volto peggiore, fatto di litigiosità e di incomprensione. P. Taormina (Il Mattino)