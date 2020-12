DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Torino, Borriello: “A breve sui distinti si leggerà NAPOLI!”

Premere f5 per gli aggiornamenti

Ass. Borriello alla Radio ufficiale: “Sono contento di poter annunciare, dopo le tante richieste dei tifosi, che a breve terminerá la disposizione dei sediolini nei Distinti che mostrerà la scritta “Napoli” allo Stadio Maradona. Sarà un bel colpo d’occhio. Terminati anche gli ultimi lavori ai bagni”

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

TORINO (5-3-1-1): Sirigu; Singo, Izzo, Buongiorno, Bremer, Rodriguez; Lukic, Rincon, Linetty; Verdi; Belotti. All. Giampaolo

Arbitro: Valeri; Ass1: Tolfo; Ass2: Vecchi; IV: Giua; VAR: Mariani; AVAR: Longo

19,13 – Secondo il collega di Sky Francesco Modugno il Napoli punterà su Hysaj a sinistra, Meret tra i pali e Demme al posto di Fabian Ruiz.

18,10 – Secondo il collega di Sky Massimo Ugolini, il Torino ultimo con sette punti e peggior difesa del campionato, stasera giocherà con 3-5-2 con Verdi alle spalle di Belotti. In porta torna Sirigu. Un punto allo stadio Diego Armando Maradona sarebbe oro colato, soprattutto a livello mentale. Il Napoli invece sembra rivitalizzato dopo la notizia di ieri per aver ribaltato il 3-0 a tavolino e restituito il punto di penalizzazione.

18,02 – Il twitter del Napoli propone la foto dello stadio Diego Armando Maradona

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli affronterà il Torino, per la quattordicesima giornata di campionato. In casa partenopea, grande soddisfazione per la sentenza del Coni, però mancheranno per infortunio: Koulibaly, Mertens e Osimhen, ma c’è voglia di rivalsa. Per la compagine granata invece saranno assenti per squalifica il difensore Lyanco e out Ansaldi, Murru e Bonazzoli. Ilnapolionline.com sarà presente alla sfida e vi aggiornerà in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio San Paolo, Alessandro Sacco