Diego Armando Maradona: spunta un murales “Salvate il centro Paradiso

Maradona e sua figlia Dalma, un’immagine simbolo. Diego seduto sul pallone e sua figlia, piccolissima, che prova a sistemare una piccola margherita nel calzettone azzurro di suo padre. Tutto questo avveniva in una pausa di una seduta di allenamento del Pibe de Oro, nel centro Paradiso di Soccavo. Oggi quella fotografia è diventata indelebile, grazie al murales di Mario Casti, che ha dipinto quell’immagine, fermando per sempre il tempo, proprio sul muro esterno dell’ex campo di allenamento degli azzurri degli scudetti. In questi giorni sono state decine e decine le persone che sono accorse per scattare un’istantanea a quel murales, che in maniera involontaria ha riacceso i riflettori sulla vicenda legata al centro Paradiso. La struttura è ancora oggi sotto la custodia del curatore fallimentare, visto che l’immobile fu inserito nel fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli all’epoca di Corbelli, nel 2004. A cura di Valerio Esca (Il Mattino)

Foto (MundoNapoli)