La Procura Federale apre un procedimento sulla bestemmia di Buffon

– Buffon sotto inchiesta. Il procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha aperto un procedimento sulla bestemmia che il portiere della Juventus avrebbe pronunciato durante la gara di Parma di sabato scorso. La frase, spiegano in ambienti della Figc, nel corso della diretta televisiva della gara era stata coperta da un commento che non avrebbe consentito di segnalare il caso al Giudice Sportivo.

Dopo quanto emerso, comunque, l’indagine aperta servirà a fare chiarezza anche attraverso la possibilità di ascoltare il diretto interessato. Buffon non era stato squalificato perché il Giudice Sportivo non ha ricevuto dalla Procura federale alcun materiale per approfondire il fatto. Così non aveva preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti del portiere bianconero. Ora il procedimento della Procura federale. Un settimana fa, per una bestemmia sul campo di Bologna, Cristante della Roma era stato squalificato per una giornata. Fonte: CdS