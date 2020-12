Bruscolotti: “Bello se un museo del Napoli nascesse al Paradiso!”

Ricordi, vita, emozioni. E’ tutto racchiuso lì, al Centro Paradiso di Soccavo. E si evince tutto nelle parole dell’ ex capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti: «Quando sono andato al centro Paradiso di recente, arrivai all’ingresso feci tre metri, in pratica a ridosso di dove erano gli spogliatoi e subito uscì. Un centro sportivo che è la memoria storica della nostra squadra. Ci sono i ricordi di tutte le vittorie degli azzurri e di chi ha vissuto come me quegli anni con Diego». La speranza è che qualche imprenditore si faccia avanti, per acquistare dal Tribunale il centro e donargli nuovamente la luce che merita: «Spero che qualcuno possa rilevare tutto e farci davvero un museo del Napoli. Sarebbe bello nascesse lì, in un pezzo importante della storia di questa squadra». L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello racconta: «Sto cercando di trovare un contatto con il curatore fallimentare e far sedere intorno allo stesso tavolo le associazioni di giovani di Soccavo, che tengono tanto a recuperare l’intera area e gli imprenditori napoletani disposti a rilevare lo spazio per restituirlo ai cittadini e ai tifosi».

