Bocche cucite in Lega e Figc, ma per loro è una sconfitta “molto pesante”

La sentenza di ieri pomeriggio, intorno alle ore 17,30, di giocare Juventus-Napoli e la restituzione del punto al club azzurro, inevitabilmente ha creato una frattura tra il Coni, la Lega e la Figc. Questi ultimi enti nazionali, non hanno parlato, hanno fatto scena muta, però è certamente stata per loro una pesante sconfitta. L’avvocato Minuti ad un certo punto ha parlato della sentenza di Sandulli: “Si è fatto il passo più lungo della gamba”, era un messaggio chiaro ed evidente di parole pesanti come il non voler partire di proposito per Torino. La Figc ieri non si era costituita parte civile, per dimostrare la loro signorilità, ora però questa sentenza porterà inevitabilmente ad un aspetto. Il protocollo redatto nei mesi scorsi dovrà essere difeso con le unghie e con i denti, per evitare nuove modifiche.

Fonte: CdS