Venerato (giornalista): “Milik-Napoli? E’ scontro totale tra le parti in causa”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Il Napoli ha pagato gli stipendi ai calciatori, ma non la mensilità di ottobre a Milik perché c’è un contenzioso in atto, e quindi è muro contro muro. Se a gennaio non si muove da nessuna parte, la Juventus anche per un fatto etico lo può prendere in estate”.

“Il Napoli, dunque, non ha voluto pagargli lo stipendio di ottobre, perché fanno sapere che i contenziosi in atto col giocatore ancora devono essere risolti. Nel frattempo il ragazzo è fuori dal progetto tecnico e continua a non giocare, è scontro totale tra le parti in causa. Anche perché tutta questa situazione è nata dall’interessamento della società piemontese che ha fatto un’offerta al giocatore ed ha fatto sì che non rinnovasse con la società azzurra”.