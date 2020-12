SKY – Napoli-Torino, designata la coppia di telecronisti

Domani sera alle ore 20,45 allo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà la sfida Napoli-Torino, valevole per la quattordicesima giornata di campionato. Gli azzurri in cerca di riscatto dopo le ultime sconfitte contro Inter e Lazio, mentre i granata per recuperare punti e posizioni in classifica. Non mancheranno le telecamere di Sky che ha designato la coppia di telecronisti.

NAPOLI-TORINO ore 20.45 Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 256 (satellite e internet) – Telecronaca Riccardo Trevisani; commento Luca Marchegiani; bordocampo Massimo Ugolini e Francesco Modugno – Diretta Gol Federico Zancan

La Redazione