Serie A/La Juventus crolla in casa contro la Fiorentina

JUVENTUS-FIORENTINA

La Juventus dopo una vittoria convincente contro il Parma scende in campo nell’anticipo serale della 14a giornata nell’ultima stagionale del 2020. All’Allianz Stadium ci sarà la Fiorentina di Prandelli orfana di vittoria da quasi due mesi e con una classifica preoccupante.

PRIMO TEMPO

Avvio super della Fiorentina subito in vantaggio. Al 3′ Ribery verticalizza per Vlahovic che scappa in campo aperto e batte Szczesny. 0-1. Al 18′ altra beffa nelle file bianconere, l’arbitro La Penna espelle Cuadrado per fallo violento in scivolata ai danni di Castrovilli. Dopo il vantaggio i viola gestiscono la gara e la superiorità numerica in mezzo al campo con la Juventus che fa fatica a ripartire e creare. A fine primo tempo ci prova Chiesa con un destro dalla distanza ma è facile la parata di Dragowski. Al termine della prima frazione di gioco 1-0 per la Fiorentina.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Juventus rientra in campo con un piglio diverso rispetto alla prima frazione di gioco. Al 56′ gol annullato a Ronaldo che di testa aveva battuto il portiere viola. I padroni di casa attaccano ma si rendono poco pericolosi con la Fiorentina in gestione del vantaggio. Al 76′ la Fiorentina raddoppia. Cross di Biraghi, interviene Alex Sandro che devia nella propria porta. 0-2. All’ 81′ i viola fanno il 3-0. Nuovamente Biraghi che crossa basso al centro dell’area, si avventa l’ex Caceres anticipa Alex Sandro e batte Szczesny. Al triplice fischio 3-0 della Fiorentina contro la Juventus. I viola si rialzano in classifica mentre per la Juventus bruttissimo stop verso la vetta.