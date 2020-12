Serie A/ Crotone-Parma 2-1: Lo scontro salvezza va al Crotone!

Il primo tempo è stato uno show di Messias; ecco il commento del secondo tempo:

Al 58esimo, il Parma accorcia le distanze con il goal di Kucka che sfrutta un perfetto cross di Brunetta e di testa insacca. Al 63esimo, prova Karamoh ma la sua conclusione indirizzata all’angolino viene deviata da Cordaz. Al 65esimo, Brunetta di testa colpisce a botta sicura, ma Cordaz si supera e devìà il pallone. Al 97esimo, Kucka ha la palla del pareggio ma il suo tiro da buona posizione termina a lato. Dopo 6 minuti è terminato il match.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Cuomo ( 63′ Magallàn ), Luperto; Pereira, Molina, Vulic, Zanellato ( 90′ Petriccione ), Reca; Messias, Riviere ( 60′ Simy ). All. Stroppa.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Gagliolo, B.Alves, Osorio ( 83′ Valenti ), Busi ( 46′ Iacoponi ); Kucka, Hernani ( 76′ Cyprien ), Kurtic; Sohm ( 46′ Brunetta ); Inglese ( 60′ Cornelius ), Karamoh. All. Liverani.

Ammonizioni: 33′ Kurtic (P), 45 + 1′ Hernani (P), 46′ Kucka (P), 47′ Inglese (P), 56′ Cuomo (C), 79′ Golemic (C), 89′ Cyprien (P), 93′ Luperto (C)

Marcatori: 24′ Messias (C), 44′ Messias (C), 58′ Kucka (P), 95′ Reca (C), 95′ Iacoponi (P)